Nog meer opzeggingen Oxfam na seksschandaal

Steeds meer mensen zeggen hun steun op van de Nederlandse afdeling van Oxfam Novib vanwege wandgedrag van Britse Oxfam-medewerkers. Inmiddels zijn het er ongeveer 1700. Zondag hadden al ruim zevenhonderd donateurs opgezegd. De hulporganisatie heeft in ons land ongeveer 330.000 donateurs.

Vorige week erkende Oxfam dat Britse werknemers zich in 2011 schuldig hadden gemaakt aan wangedrag in Haïti. The Times had eerder bericht over vermeende seksfeesten met jonge prostituees na de aardbeving in 2010 op dat eiland. De Britse adjunct-directeur stapte naar aanleiding daarvan op.

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) maakte dinsdag bekend dat ze in contracten met hulporganisaties protocollen over integriteit wil opnemen. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat geld kan worden teruggeëist bij wantoestanden.