‘Nog meer huisvestingsproblemen voor buitenlandse studenten’

Buitenlandse studenten zijn als het om huisvesting gaat door de coronacrisis nog beroerder af dan ze al waren. Dat zegt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) op basis van de eigen ‘housing hotline’-rapportage. Er komen meer klachten uit deze groep binnen dan vorig jaar over bijvoorbeeld overtredingen van regels door verhuurders en hoge huren. Waren er vorig jaar om deze tijd nog geen tweehonderd verzameld, nu is er ongeveer een verdubbeling van het aantal.

Ook buitenlandse studenten hebben te maken met een terugval in inkomen en hebben soms ook plannen plots moeten veranderen. En ze staan er al zwakker voor doordat ze vaak geen idee hebben van hun rechten en zo blij zijn dat ze iets hebben gevonden, dat ze aanvankelijk ieder huurcontract maar accepteren. Dat pakt soms heel vervelend en onrechtmatig uit: zo vroeg een huisbaas 50 euro per dag aan boete bij te late betaling van huur.

Wel lijkt de situatie door het land verschillend. Zo komen bedenkelijke situaties in Leiden en Rotterdam veel vaker voor dan in Nijmegen en Groningen, ziet de bond. De LSVb pleit voor het oprichten van goede ‘huurteams’ die helpen bij conflicten met huisbazen in alle studentensteden.