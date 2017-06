Nog maanden onderzoek instorten parkeergarage

Bouwbedrijf BAM denkt dat het nog enkele maanden zal duren om vast te stellen wat de hoofdoorzaak is van het gedeeltelijk instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport vorige maand.

De parkeergarage stortte op zaterdag 27 mei deels in, waarbij overigens geen gewonden vielen. BAM was verantwoordelijk voor het project. Volgens BAM zijn alle tien scenario’s nog in onderzoek. De bouwer bestudeert de mogelijkheden voor gehele of gedeeltelijke herbouw van het complex. De uiteindelijke besluitvorming hierover is mede afhankelijk van de conclusies van het onderzoeksteam en van de medewerking en instemming van diverse betrokken partijen.

Op woensdag is begonnen met het plaatsen van een 200 meter lange en 4 meter hoge schutting vóór de tijdelijke bouwhekken, die na de gedeeltelijke instorting waren neergezet.

BAM doet zelf onderzoek maar heeft ook een externe partij ingehuurd om de zaak te onderzoeken. TNO is eveneens bezig met onderzoek, in opdracht van Eindhoven Airport.

De financiële schade voor BAM zou volgens kenners in het slechtste geval uitkomen tussen 10 en 12 miljoen euro, gelijk aan de projectsom.