Nog iets meer dan 700 coronapatiënten op intensive care

Op de intensivecareafdelingen liggen nog 708 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 27 minder dan op vrijdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlandse ic-patiënten met het coronavirus liggen er momenteel 680 in Nederland, ook 27 minder dan vrijdag. Verder verblijven 28 Nederlandse patiënten op intensivecareafdelingen in Duitsland, net zoveel als vrijdag.

Daarnaast liggen er 418 mensen met andere aandoeningen op de intensive care, 8 minder dan vrijdag.

„De overall ic-bezetting is met 1098 patiënten in Nederland weer binnen de normale ic-capaciteit. Dat geeft ruimte aan de ic-medewerkers om enigszins op adem te komen. Het aantal non-Covid-patiënten op de ic is licht afgenomen, wat past bij het lagere aantal operaties dat in het weekend plaatsvindt”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Vanwege de aanhoudende daling zijn ziekenhuizen zich aan het voorbereiden op een nieuwe fase. Ze moeten uitrekenen welke capaciteit ze tijdens en na de zomer nodig hebben om zowel coronapatiënten als anderen te behandelen, zei Kuipers al eerder.