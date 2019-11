Nog ‘grote zorgen’ bouwers over maatregelen

De bouwsector maakt zich nog steeds „grote zorgen” over de kabinetsmaatregelen die de bouw, het grondverzet en baggerwerk weer op gang moeten brengen. Dat schrijft Grond in Verzet, organisator van protesten die de bouwsector eind vorige maand voerde in Den Haag, dinsdag aan drie verantwoordelijke ministers onder wie Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Om de stikstof- en PFAS-crisis te bezweren, kondigde het kabinet onlangs aan dat de maximumsnelheid op snelwegen wordt verlaagd naar 100 kilometer. Ook worden regels voor grond die PFAS bevatten, chemische stoffen die in hogere concentraties schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu, versoepeld.

Volgens Grond in Verzet worden toezeggingen die aan de bouwers zijn gedaan echter op zes punten niet waargemaakt. Zij klagen er onder meer over dat „het zand opraakt” en dat opgelopen schade vergoed moet worden. De bouwers willen dat dit voor 1 december is geregeld. „Een gewaarschuwd kabinet telt voor twee”, aldus de organisatie, die zegt dat veel bouwers „het liefst het land platleggen”.