Nog geen verzoek om hulp vanuit Turkije en Griekenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft na de aardbeving in Turkije nog geen hulpverzoek ontvangen. De Nederlandse ambassade in Ankara onderzoekt of er Nederlanders in het gebied zijn die hulp nodig hebben. „Ze zijn bezig met een inventarisatie van wat er zoal nodig is”, aldus een woordvoerster. Premier Mark Rutte zei eerder dat het kabinet bereid is om Turkije en Griekenland te helpen na de „heel zware” aardbeving in de Egeïsche Zee.

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR, dat bestaat uit reddingswerkers en honden, is paraat. „Maar er is door Turkije en Griekenland nog geen beroep op ze gedaan om te komen helpen”, aldus de woordvoerster. De honden zijn getraind om slachtoffers onder het puin vandaan te halen.

Reisorganisaties TUI en Corendon laten weten dat er van hen geen reizigers in Turkije en op de Griekse eilanden zitten, omdat voor deze gebieden een oranje reisadvies geldt. Volgens de woordvoerster van TUI zitten er mogelijk wel Nederlanders die op eigen gelegenheid daar naartoe zijn gereisd.