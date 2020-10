Nog geen uitspraak in rechtszaak tussen HEMA en EenVandaag

In het geschil tussen HEMA en EenVandaag over mogelijke asbest in make-upartikelen is woensdag nog geen uitspraak gedaan. De zaak is aangehouden tot een nader te bepalen datum. De verwachting is wel dat dit op korte termijn is, aldus een woordvoerder van de rechtbank in Amsterdam.

HEMA had een kort geding aangespannen wegens de beschuldiging van EenVandaag dat in B.A.E. loose powder foundation 2nd skin van HEMA asbest zit. Dat zou zijn gebleken na tests door drie laboratoria. HEMA werpt tegen dat uit onderzoek van TNO en andere Europese toplaboratoria er geen asbest in het eigen product blijkt te zitten. Ook in het product My Cheek Palette Blush van parfumwinkel Douglas zou asbest zitten.

Een woordvoerder van het AVROTROS-programma EenVandaag laat weten dat een reportage over de kwestie woensdagavond gewoon uitgezonden zal worden omdat de rechter geen verbod heeft opgelegd. Eerder woensdag werd door het programma al een bericht over de kwestie gepubliceerd op de eigen website.

HEMA zegt in een reactie dat de rechtbank heeft aangegeven „de zorgen van HEMA te begrijpen”. Volgens de winkelketen gaf de rechtbank aan EenVandaag mee dat het programma „er verstandig aan doet om de vooraankondiging op verschillende punten aan te passen om te komen tot een evenwichtiger artikel. Ditzelfde heeft de rechtbank meegegeven ten aanzien van de uitzending”.