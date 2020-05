Nog geen tips over auto-inbraken TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

Er zijn nog geen tips binnengekomen over de opengebroken auto’s van zorgpersoneel van het Tilburgse Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis. Dat meldt de politie dinsdag.

Op beelden is te zien hoe inbrekers op 24 maart de auto’s leeghalen en een paar gestolen kentekenplaten op hun auto schroeven. De videobeelden werden maandag getoond in een uitzending van het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant. De politie is nog steeds op zoek naar de daders.

Het incident leidde behalve tot veel schade ook tot verontwaardiging, omdat zorgmedewerkers die hun handen vol hadden aan de corona-uitbraak, op deze manier werden gedupeerd.