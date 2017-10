Nog geen spoor van Anne Faber

De zoektocht in Huis ter Heide (gemeente Zeist) naar de vermiste Anne Faber heeft zondag nog niets opgeleverd. De politie onderzocht zondag het gebied rond de vijver in het Blookerpark die vrijdag is leeggepompt, maar heeft niets gevonden. Het gebied rond de vijver was afgezet, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Het slib uit de vijver is afgevoerd voor nader onderzoek, zei een woordvoerder van de politie.

Volgens hem wordt de zoektocht maandag hervat. Het zoekteam van politie richt zich nu vooral op het gebied tussen de Amersfoortseweg, Duinweg en Dennenweg.

Ongeveer 150 mensen waren zondag bezig het gebied uit te kammen. Naast de ME, familieleden, vrienden hielpen ook vrijwilligers van het Rode Kruis mee en experts van Defensie.

In de vijver werd donderdagavond een omafiets gevonden die hoogstwaarschijnlijk van de 25-jarige vrouw uit Utrecht is. In Huis ter Heide werd eerder deze week haar jas gevonden. Vrijdag werd ook nog een rugzak aangetroffen die waarschijnlijk van haar is. Volgens de woordvoerder zijn zondag geen nieuwe spullen aangetroffen.