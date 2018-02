Nog geen schot in onderzoek „kofferbakmoord”

Het politie-onderzoek naar de moord op Ralf Meinema, die in maart vorig jaar dood werd gevonden in de kofferbak van zijn auto nabij Coevorden, heeft nog niet tot aanhoudingen geleid. De politie vraagt daarom maandag getuigen zich te melden.

De 31-jarige Meinema uit Klazienaveen werd vrijdag 31 maart 2017 gevonden langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. Zijn lichaam lag in de kofferbak van zijn Mercedes. De auto lag half in het water, half op de kant.

De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer op een andere locatie om het leven is gebracht. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Ook is nog geen duidelijkheid over een motief voor de moord.