Nog geen officiële griepgolf, wel veel meer grieppatiënten

Hoewel er nog altijd geen sprake is van een griepepidemie in Nederland, zien huisartsen de laatste dagen wel fors meer grieppatiënten. Volgens gezondheidsinstituut Nivel gingen er vorige week per 100.000 inwoners 72 mensen naar hun huisarts met griepachtige verschijnselen, zoals koorts, rillingen en hoofdpijn. Een week eerder waren dat er 52.

Pas wanneer twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen zich grieperig bij de huisarts melden, spreken de wetenschappers van een epidemie. Dat er in deze periode nog steeds geen officiële griepgolf is, is ongebruikelijk. Gemiddeld genomen was in de afgelopen tien jaar in de eerste week van januari al sprake van een griepgolf. Vorig jaar was het half december al raak. In Nederland duurt een griepepidemie ongeveer negen weken.

Mogelijk hangt het relatief lage aantal geregistreerde gevallen samen met het zachte weer voor de tijd van het jaar, of de griepprik die zijn werk goed doet. Dit jaar vermindert het vaccin de kans op besmetting tegen vier verschillende varianten van het virus. Eerder waren dat er drie.

Lang niet iedereen gaat naar de dokter met griep, maar het Nivel beschouwt het wel als een goede graadmeter. Via een representatieve groep huisartsen peilt het instituut al jaren hoeveel griepgevallen worden gemeld.