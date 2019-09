Nog geen nieuws in onderzoek moord advocaat

Het onderzoek naar de liquidatie van advocaat Derk Wiersum is in volle gang. De schutter is nog altijd voortvluchtig en de politie kan nog geen nieuwe ontwikkelingen melden. In de straat in de Amsterdamse wijk Buitenveldert waar de advocaat woensdagochtend werd doodgeschoten, staat ook vrijdagmiddag weer een mobiele politiepost, waar bewoners terecht kunnen met vragen.

De politie zoekt naar een slanke 16- tot 20-jarige man, van ongeveer 1,75 meter. Hij was in het zwart gekleed, met een hoodie. De schutter vluchtte te voet van de Imstenrade, waar Wiersum werd doodgeschoten, naar de Van Boshuizenstraat.