Nog geen nieuwe datum voor Invictus Games in 2021

De organisatie achter de Invictus Games heeft nog geen nieuwe datum kunnen vinden waarop het evenement volgend jaar in Den Haag kan plaatsvinden. Dat schrijft ze maandag op de eigen website.

Eind mei had de organisatie al gehoopt met een nieuwe specifieke datum te komen voor het sportevenement voor militairen met fysiek en mentaal letsel, maar dat is niet gelukt. Alle focus ligt nu op het laten plaatsvinden van de Invictus Games in de periode eind mei - begin juni 2021. Ook is september volgens de organisatie niet uitgesloten. „Op die manier zijn we het best voorbereid om een grootschalig evenement na de coronacrisis te laten plaatsvinden.”

De Invictus Games zouden dit jaar van 9 tot en met 16 mei in Den Haag hebben plaatsgevonden. De Britse prins Harry is bedenker en initiatiefnemer van het evenement.