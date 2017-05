Nog geen idee hoe garage kon instorten

Het is nog niet duidelijk hoe een parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport zaterdag deels kon instorten. Dat zei een woordvoerder van bouwbedrijf BAM, dat verantwoordelijk is voor het project, maandag desgevraagd. Ingenieurs doen onderzoek naar de oorzaak. Hoelang dat gaat duren, kan nog niet worden ingeschat. Volgens de woordvoerder is het gebied nog niet veilig te betreden. Daarom zijn met drones opnames gemaakt van het terrein. Die beelden worden nu geanalyseerd.

Eindhoven Airport waarschuwde reizigers extra tijd uit te trekken om op de luchthaven te komen. Het lijkt erop dat mensen dat doen, want volgens de luchthaven hebben het afgelopen weekend en maandagochtend alle passagiers hun vlucht gehaald, ondanks de gewijzigde verkeerssituatie.

Analisten van zakenbank KBC Securities denken dat de schade voor BAM door het gedeeltelijk instorten van de garage in het ergste geval kan uitkomen tussen 10 en 12 miljoen euro, gelijk aan de projectsom. In het ergste geval zal het project helemaal opnieuw moeten worden gebouwd. De uiteindelijke impact voor BAM zal echter afhangen van de oorzaak van het probleem en welke partijen betrokken zijn geweest bij het project, aldus KBC.

De parkeergarage in aanbouw stortte zaterdag aan het begin van de avond deels in. Er vielen geen gewonden.

De parkeergarage zou in juli opengaan. Het pand, dat eigendom wordt van de luchthaven, moest de oude parkeerplaats voor de terminal vervangen. Op de tweede, derde en vierde verdieping zou plek komen voor achthonderd auto’s. Ook zou er horeca en een kiss-and-ridezone komen.