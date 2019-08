Nog geen gouden tip dode vrouw Westdorpe

De identiteit van de dode vrouw die in juni werd aangetroffen in een weiland in het Zeeuwse Westdorpe is nog altijd onbekend. Bij de politie zijn inmiddels al wel 390 tips binnengekomen, maar vooralsnog zit de gouden tip daar niet tussen.

Nog niet alle tips zijn nagelopen. Het team dat op de zaak zit is er volgens de politie wel druk mee bezig. Sommige tips wijzen naar het buitenland, dus er zijn contacten met buitenlandse politie- en overheidsinstanties.

De onbekende vrouw is eerder deze maand op de Zuiderbegraafplaats in Terneuzen begraven. Het gaat om een vrouw van tussen de 50 en 65. Haar naakte lichaam werd op 22 juni door een voorbijganger gevonden. Ze is vermoedelijk elders doodgeschoten en daarna neergelegd in het weiland aan de Sint Anthoniekade op de Nederlands-Belgische grens.