Nog geen examenuitslag Calvijn College

Het geduld van de eindexamenkandidaten van het Amsterdamse Calvijn College wordt nog langer op de proef gesteld. De uitslag van de examens komt in elk geval maandag niet meer, zegt een woordvoerder van de Inspectie van het Onderwijs.

Aanleiding voor de vertraging is dat meerdere cijfers ontbreken. Het is volgens de school niet bekend of dit komt doordat toetsen niet zijn gemaakt of dat docenten cijfers niet hebben ingevoerd. Het onderzoek duurt nog voort en volgens de zegsman wordt ook maandagavond en dinsdag "met man en macht" doorgewerkt. De inspectie heeft het Calvijn College in Amsterdam-West opgedragen een overzicht te maken van alle toetsen die examenleerlingen hebben gemaakt.

De woordvoerder erkent dat het "heel jammer" is dat de uitslag nog op zich laat wachten. "Maar het is even niet anders."