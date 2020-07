Nog geen duidelijkheid over doodsoorzaak meisje uit Marken

Het onderzoek naar de dood van het 14-jarige meisje uit Marken, dat afgelopen zaterdagochtend vroeg in de berm van de Zeedijk bij Zuiderwoude werd gevonden, heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd over wat er precies is gebeurd. De politie kamde zondag de omgeving uit waar ze is gevonden, maar hierbij is niets gevonden wat kan worden gerelateerd aan haar dood. De politie denkt dat ze is aangereden toen ze op de weg liep en dat de bestuurder is doorgereden.

„De vraag is nog altijd: hoe is ze daar terechtgekomen”, zegt een woordvoerder. „Waarom liep ze op de weg?” Aangezien er op de dijk remsporen zijn gevonden, is een verkeersongeval op dit moment het meest logische scenario, zegt hij. „Maar daar hebben we niet echt bewijs voor.” De politie onderzoekt dan ook andere mogelijke oorzaken van haar dood. „We houden overal rekening mee.”

Het meisje verliet om 01.00 uur ’s nachts haar ouderlijk huis en nadat melding was gedaan van haar vermissing trof de politie haar rond 04.00 uur dood aan. „We proberen ook een beeld te krijgen van wat er tussen 01.00 en 04.00 uur is gebeurd”, aldus de politiewoordvoerder. „Waar is ze geweest, met wie heeft ze gesproken, hoe was haar stemming.”

De politie heeft vier auto’s, drie uit Marken en een uit Uitdam, in beslag genomen met „verse schade” om te onderzoeken of deze mogelijk betrokken zijn geweest bij de aanrijding. Ze zijn afgevoerd naar het politiebureau. Ook is er gesproken met de eigenaren van de auto’s, maar zij zijn nog geen verdachte. De bevindingen van het technisch onderzoek zijn nog niet bekend.

De politie hoopt dat eventuele betrokkenen zich alsnog melden. „Je zal toch je hele leven door moeten met het geheim dat je een meisje van veertien jaar hebt aangereden.”