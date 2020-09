Nog geen contact met ontvoerde crewleden Nederlands schip

Het is nog niet gelukt contact te leggen met de twee bemanningsleden die dinsdagochtend voor de kust van Nigeria van het Nederlandse koelschip Water Phoenix zijn ontvoerd door een groep piraten. Ook met degenen die ze vasthouden is nog geen contact geweest, zegt woordvoerder Cor Radings van de Groningse rederij Seatrade.

Op het schip zaten in totaal achttien bemanningsleden, uit Rusland en de Filipijnen. De overige zestien bemanningsleden maken het goed. Na de aanval hebben de autoriteiten een patrouilleschip gestuurd, dat de Water Phoenix onder escorte naar binnen kon brengen.

Dat er nog geen contact is gelegd, is niet ongewoon in dit soort situaties, vertelt de woordvoerder. „Het kan soms even duren. We hopen dat het zo snel mogelijk plaatsvindt, zodat we kunnen kijken naar een manier om de twee mannen weet thuis te krijgen.”

De Water Phoenix vaart onder Liberiaanse vlag. Het schip was onderweg van IJmuiden naar Lagos.