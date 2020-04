Nog geen beweging in terughalen gestrande reizigers uit Marokko

Marokko weigert nog steeds gestrande buitenlandse reizigers te laten vertrekken. Het land sloot een week geleden zijn grenzen vanwege het coronavirus. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op de speciale website voor gestrande reizigers die niet terug kunnen, ruim 2000 meldingen uit Marokko gekregen.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) blijft hoopvol, zei hij na de ministerraad. „Bij een heel aantal landen hebben we gezien dat het aanvankelijk moeilijk was, maar dat er uiteindelijk toch weer beweging in is gekomen.”

Het is een probleem waar meer Europese landen mee te maken hebben. Ze trekken samen op. Daarover hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten eerder op de dag gesproken. „We proberen met een aantal landen gezamenlijk er weer beweging in te krijgen”, zei Blok na de ministerraad.