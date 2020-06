Nog geen besmettingen bekend door demonstratie op de Dam

Bij de GGD in Amsterdam zijn vooralsnog geen besmettingen met het coronavirus bekend die zijn veroorzaakt door de antiracismedemonstratie van een week geleden op de Dam. Dat laten de gemeente en de veiligheidsregio maandag weten na vragen van de Amsterdamse gemeenteraad.

Het college van burgemeester en wethouders wijst er wel op dat de incubatietijd van Covid-19 maximaal 14 dagen bedraagt. Die periode is nog niet verstreken. Ook geeft het college aan dat de „GGD geen mogelijkheid heeft om vast te stellen wie bij de demonstratie aanwezig is geweest”. Mensen moeten zelf aangeven dat ze op de Dam zijn geweest. „Ook kan iemand in een andere regio getest worden. Dan kan het langer duren voordat die informatie ook bij GGD Amsterdam bekend is.”

„Over mogelijke gezondheidsgevolgen of de mate van besmettingsgevaar kan geen inschatting worden gemaakt”, meldt de gemeente verder over de demonstratie. Ook omdat niet bekend is hoeveel besmette personen op de Dam aanwezig waren. Toch verwacht de gemeente dat de meeste mensen een „laag risico” liepen op besmetting, omdat zij „hooguit vluchtige blootstelling hebben gehad” als er al besmette personen aanwezig waren.

Op de demonstratie vorige week maandag kwamen veel meer mensen af, dan van tevoren werd ingeschat. Volgens de gemeente lopen de schattingen uiteen van 5000 tot 14.000 deelnemers. Door de massale opkomst, hielden de mensen geen 1,5 meter afstand. Burgemeester Femke Halsema kreeg veel kritiek, omdat ze de demonstratie niet beëindigde.