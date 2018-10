Nog geen besluit zomer-of wintertijd

Het kabinet neemt nog geen besluit over de vraag of we de zomer- of wintertijd moeten instellen als standaardtijd. Half september zei premier Rutte dat er binnen vijf of zes weken een keuze zou worden gemaakt. Dat moment is nu gekomen, maar een definitief besluit is volgen EenVandaag op korte termijn nog niet te verwachten.

Het kabinet heeft overigens ook nog even de tijd. De Europese Commissie heeft in een persbericht aangegeven dat elk land uiterlijk op 31 maart 2019 moet laten weten wat de keuze is.