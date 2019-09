Nog geen besluit ‘procesbewaker’ Gökmen T.

De rechtbank in Utrecht beslist voorlopig nog niet of Gökmen T., verdacht van de dodelijke aanslag op de tram in Utrecht in maart, een zogenoemde procesbewaker krijgt. T. wil geen advocaat. Een procesbewaker, een ongebruikelijke figuur in Nederlandse strafzaken, zou kunnen fungeren als een soort toezichthouder die controleert of de rechtszaak volgens de regels verloopt en de belangen van de verdachte gerespecteerd worden.

De rechtbank vindt dat eerst het rapport van het Pieter Baan Centrum afgewacht moet worden. T. (38) is daar op 7 augustus opgenomen voor een gedragskundige observatie. Dit onderzoek is naar verwachting eind september klaar. Het rapport is vermoedelijk in november afgerond. Daaruit moet de mate van toerekeningsvatbaarheid van T. blijken. De rechtbank kan pas iets beslissen over de noodzaak van een procesbewaker als de conclusies over de psyche van T. vaststaan. Ook kan de rechtbank besluiten of T. alsnog een advocaat toegevoegd moet krijgen.

Het OM vindt een procesbewaker niet nodig. De rechtbank kan in de zaak T. haar eigen boontjes kan doppen, meent het OM. In het internationaal recht komt het fenomeen procesbewaker iets vaker voor. Zo traden in het proces bij het Joegoslaviëtribunaal de voormalige Servische president Slobodan Milosevic procesbewakers op. Ook Milosevic had geen advocaat.

T. was maandag, tijdens de tweede inleidende zitting in zijn zaak, niet aanwezig. Hij heeft eerder gezegd dat hij de rechtbank niet erkent. Een advocaat vindt hij mede daardoor niet nodig. Hij heeft bekend dat hij de aanslag heeft gepleegd. T. begon op de bewuste dag in de tram te schieten, ter hoogte van het 24 Oktoberplein. Ook buiten de tram heeft hij op mensen geschoten. Er vielen vier dodelijke slachtoffers. T. kon dezelfde dag worden opgepakt.

Het onderzoek naar de aanslag is vrijwel afgerond, aldus het OM maandag. De rechtbank kondigde aan dat de zaak in de eerste week van maart volgend jaar inhoudelijk zal worden behandeld. Op 16 december vindt er nog een tussentijdse zitting bij de rechtbank plaats. Per zitting zal de rechtbank bekijken of de aanwezigheid van T. gewenst dan wel vereist is. Bij de eerste zitting in juli was T. gedwongen en geboeid naar de rechtszaal gebracht.