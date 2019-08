Nog geen besluit over lot Duisburg-verdachte

De Duitse man die maandagavond in Amsterdam werd opgepakt na een lange achtervolging vanuit Duitsland, is in zogenoemde overleveringsdetentie geplaatst. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Hij heeft mogelijk iets te maken met een verdachte situatie bij een winkelcentrum in het Duitse Duisburg, aldus de de Amsterdamse politie eerder. In de komende zestig dagen zal een rechter bepalen of hij naar Duitsland wordt overgeleverd.

Winkelcentrum Forum in Duisburg werd maandagavond ontruimd na de vondst van een verdacht pakket, mogelijk een nepbom. De man sloeg op de vlucht toen agenten zijn auto controleerden bij de plaats Dinslaken, ten noorden van Duisburg. De Duitse, en later ook Nederlandse politie, achtervolgde hem over een afstand van ruim 180 kilometer via de A30, de A12 en de A1. Bij de Gooiseweg in Amsterdam werd de auto ingesloten.

De politie heeft twee keer op zijn banden geschoten om te voorkomen dat hij opnieuw kon vluchten. Daarna konden agenten hem aanhouden. Donderdag is hij voorgeleid bij de officier van justitie.