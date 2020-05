Nog geen advies van OMT over heropenen sportscholen

De experts van het Outbreak Management Team (OMT) vinden dat er nog te veel onduidelijk is over het besmettingsgevaar in sportscholen, om een concreet advies te geven aan het kabinet over heropening. Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van de NOS.

In de routekaart die het kabinet heeft opgesteld, is het idee dat sportscholen 1 september weer open mogen. Maar veel sportscholen vrezen voor hun voortbestaan als ze de hele zomer dicht moeten blijven. Ze willen eerder open. De versoepelingen in de routekaart zijn voorwaardelijk, benadrukte premier Mark Rutte meermaals, en zijn afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt.

Brancheorganisatie NL Actief sprak eerder deze maand met minister Martin van Rijn (Sport) en stelde aanvullende maatregelen voor, om de risico’s te verminderen. Zo zou er minder intensief kunnen worden gesport, en minder mensen en apparaten in de sportschool kunnen komen.

Van Rijn vroeg de experts van het OMT om advies, maar die zien nog te veel onzekerheden over de risico’s op coronabesmetting in sportscholen.

De crisiscommissie (MCCb) van het kabinet komt woensdag weer bijeen om de coronacrisis te bespreken. De MCCb zou tot een ander besluit kunnen komen over de sportscholen, maar de afgelopen maanden werden de adviezen van het OMT meestal opgevolgd.