‘Nog enkele honderden gestrande reizigers in Marokko’

Het aantal Nederlandse reizigers dat is gestrand in Marokko en graag terug wil naar Nederland ligt nu op enkele honderden. Dat zegt een woordvoerder van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) donderdag tegen het ANP.

Eind mei zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) nog dat de groep was gedaald tot een aantal „stevig onder de duizend”. Op dat moment waren er zes speciale vluchten geweest om Nederlanders terug te brengen.

Nadien zijn daar drie vluchten bijgekomen, weet de woordvoerder van SMN. Hij is blij dat de meeste mensen terug zijn, maar benadrukt dat het de inzet is om iedereen die dat wil te repatriëren. Hem is onbekend wanneer een nieuwe repatriëringsvlucht richting het land gepland staat.

Marokko gooide in maart de grenzen dicht wegens het coronavirus. Buitenlanders mochten aanvankelijk niet uit het land vertrekken. Pas eind april begonnen de eerste repatriëringsvluchten weer.

Eind april zaten nog zo’n 3000 Nederlanders vast in Marokko. Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders stuurde begin mei een brandbrief naar minister Blok omdat de situatie van veel mensen die vastzaten in het land nijpend werd, onder meer wegens het gebrek aan de juiste medicatie.