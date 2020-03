Nog enkele duizenden Nederlanders wachten op thuisreis

De brancheorganisatie van reisondernemingen ANVR schat dat nog enkele duizenden Nederlanders met een pakketreis in het buitenland wachten om naar huis terug te kunnen keren. Begin deze week waren dat er nog tussen de 20.000 en 30.000.

„Reisorganisaties zijn nog altijd druk bezig om mensen naar huis te halen. Dat kost wat tijd. We hebben geen exacte cijfers en geen aanwijzingen dat er mensen echt vast zitten. De touroperators weten precies waar hun klanten zich bevinden en kunnen daarnaar handelen,” zegt een woordvoerster van de organisatie.

De ANVR schatte donderdag dat in totaal nog 200.000 Nederlanders in het buitenland zijn. Dat is inclusief mensen die zelfstandig met een vliegticket op reis zijn. De organisatie adviseert hun de thuisreis te regelen bij de luchtvaartmaatschappij.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt alle vakantiereizen naar het buitenland tot 6 april af vanwege de impact die overheidsmaatregelen tegen het coronavirus voor reizigers kunnen hebben. Alleen als het strikt noodzakelijk is, kunnen Nederlanders volgens het advies nog de grens over.