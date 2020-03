Nog eens zestig patiënten uit Brabant verhuisd

Nog eens zestig patiënten die in Brabant in het ziekenhuis lagen, zijn donderdag verplaatst naar ziekenhuizen elders in het land. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg.

Sinds vorige week vrijdag zijn in totaal rond de 450 patiënten uit Brabant verplaatst. In de meeste gevallen ging het om mensen met het coronavirus. Het overplaatsen van patiënten moet ervoor zorgen dat er in Brabant voldoende capaciteit beschikbaar blijft op onder meer de ic-afdelingen om nieuwe patiënten op te kunnen nemen.

De coördinatie van de verplaatsingen gebeurde tot nog toe via het regionaal commandocentrum in Tilburg. Inmiddels is er een landelijk coördinatiecentrum opgetuigd. Dat opereert vanuit het Erasmus MC in Rotterdam en heeft nu de leiding over het verplaatsen van patiënten.