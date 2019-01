Nog een verdachte opgepakt voor steekpartij

De politie heeft nog een verdachte aangehouden in verband met de steekpartij bij discotheek Vibes in Rotterdam. Het is een 29-jarige Rotterdammer. Door de steekpartij raakten vijf personen gewond, van wie twee ernstig. Met deze laatste aanhouding denkt de politie nu alle verdachten te hebben opgepakt.

Het totale aantal aanhoudingen komt met de arrestatie van woensdag op vijf. Drie eerder aangehouden verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een van hen bleek een onschuldige omstander, van de andere twee wordt de rol nog nader onderzocht. Een 29-jarige verdachte die de politie zaterdag aanhield is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog zeker twee weken vast.

Uit onderzoek blijkt vooralsnog dat de steekpartij uit het niets kwam. Een vriendengroep verliet zaterdagochtend rond 05.00 uur de discotheek, waarna een aantal anderen zonder aanleiding ruzie met de groep zocht. Vrijwel direct daarna volgde grof geweld. Eén gewonde, een 22-jarige man uit Ridderkerk, moest op straat een noodoperatie ondergaan.