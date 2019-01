Nog een Utrechter vast voor woningovervallen

Voor twee gewelddadige woningovervallen in Nijkerk, in 2016 en 2017, heeft de politie maandag opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een 21-jarige man uit Utrecht. Vorige week werd al een eveneens 21-jarige Utrechter opgepakt.

Eind 2016 moest een man in zijn huis onder bedreiging van een wapen geld afgeven aan twee daders. Die sloten hem daarna op in de badkamer. Een halfjaar later, in mei 2017, raakte een ouder stel lichtgewond bij een overval op hun woning. De man en vrouw werden bedreigd met een wapen en vastgebonden.

In beide gevallen is volgens de politie Oost-Nederland zeer veel geweld gebruikt. „Informatie over waaruit dat geweld precies heeft bestaan, geven we expres niet omdat het onderzoek nog loopt en de verdachten worden verhoord”, aldus een woordvoerster.