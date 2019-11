Nog een partij cocaïne gevonden in Rotterdam

In de haven van Rotterdam is afgelopen zaterdag niet alleen een partij van 300 kilo cocaïne, maar ook eentje van 660 kilo onderschept. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt woensdag berichtgeving hierover door De Telegraaf.

De coke zat in pakketten die verstopt waren in koffiebalen. De vangst maakt onderdeel uit van een lopend onderzoek en werd om die reden niet eerder naar buiten gebracht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Bij de onderschepping afgelopen zaterdag van de partij van 300 kilo werden drie mensen van 22 tot 28 jaar aangehouden. De vangst kon gedaan worden door een tip.

De Telegraaf meldt dat dit jaar al 23.000 kilo cocaïne is onderschept in de haven. Dit cijfer is niet afkomstig van het OM, maar een woordvoerder zegt het cijfer wel te herkennen. Nog nooit eerder werd in de haven zoveel coke in beslag genomen.