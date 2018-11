Nog een man opgepakt voor viervoudige moord

De politie heeft een derde verdachte aangehouden wegens betrokkenheid bij de viervoudige moord die onlangs werd gepleegd in Enschede. Het gaat om een 30-jarige man, woonachtig in Twente. Hij is maandagavond laat aangehouden.

De vier doden werden op dinsdag 13 november gevonden in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede.

Maandag hield de politie al een 32-jarige man en een 57-jarige man uit Hengelo aan. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de viervoudige moord. maar ook van een zwaar geweldsincident in Hengelo, op 7 november. Daarbij werd een man mishandeld en zou er zijn gedreigd en geschoten met een vuurwapen.

Twee van de vier dode mannen waren eerder opgepakt in een zaak rond wiethandel. In het pand waar ze werden doodgeschoten, vond de politie in juni gedroogde henneptoppen. In afwachting van hun strafzaak waren ze vrijgelaten. Maar of de wiethandel ook te maken heeft met de dodelijke schietpartij, is nog onduidelijk.

De twee verdachten die als eerste werden aangehouden, zijn volgens RTV Oost een vader en zijn zoon uit Servië met een (para-)militaire achtergrond. De kogels die na de schietpartij in Hengelo werden gevonden, bleken te matchen met de viervoudige liquidatie in Enschede, meldde RTV Oost maandag op basis van bronnen.