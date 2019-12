‘Nog een gewonde bij dodelijke schietpartij Schiedam’

De politie vermoedt dat nog zeker één iemand gewond is geraakt bij een dodelijke schietpartij in Schiedam. In een woning aan de Boomgaardstraat werd zaterdagavond een zwaargewonde man aangetroffen na een melding dat er schoten waren gelost. De man overleed ter plaatse.

De politie heeft in de omgeving uitgebreid onderzoek gedaan en komt tot de conclusie dat waarschijnlijk nog een gewonde betrokken was bij het incident. Die heeft mogelijk met hulp van anderen de woning verlaten. Omwonenden die iets gezien of gehoord hebben worden opgeroepen zich te melden.