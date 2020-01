Nog een aanhouding voor fatale schietpartij Schiedam

Voor betrokkenheid bij een schietpartij waarbij eind vorig jaar een 26-jarige man uit Rijswijk omkwam, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Agenten hielden de 31-jarige man woensdagochtend aan in Den Haag.

In het onderzoek was al een verdachte opgepakt. Vorige week dinsdag werd de 41-jarige bewoner van een Schiedamse woning ingerekend.

De schietpartij was op 28 december in een woning in de Boomgaardstraat in Schiedam. Gealarmeerde agenten troffen het slachtoffer aan in de woning. Pogingen hem te reanimeren mochten niet meer baten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat na de schietpartij drie personen het huis hebben verlaten. Mogelijk was een van hen gewond geraakt. Waarschijnlijk zijn ze door een automobilist opgepikt. Het onderzoek, waarbij twintig rechercheurs zijn betrokken, richt zich nog steeds op een derde verdachte die op beelden te zien is.