Nog een aanhouding om cocaïnehandel Vlissingse haven

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden in de zaak rond invoer van cocaïne in het havengebied van Vlissingen. Woensdag werden al negen mensen opgepakt bij doorzoekingen op 32 locaties. Ook zijn toen vier vuurwapens, twee motoren, twee boten en zeker 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

De arrestaties zijn gedaan in het kader van operatie Portunus, waarbij de politie criminele samenwerkingsverbanden in de haven in kaart brengt. De ene groep haalt mogelijk de partijen uit de dekladingen en een andere groep zou de import regelen.

Donderdag werd bekendgemaakt dat ook tijdens deze operatie gebruik is gemaakt van informatie uit het onderzoek naar Encrochat. In dat internationale onderzoek zijn de communicatiekanalen van criminelen gekraakt. Dat heeft geleid tot een schat aan mogelijk belastende informatie.

Zo’n 400 agenten waren woensdag betrokken bij de invallen in woningen en bedrijfspanden in onder meer Vlissingen, Middelburg, Goes en Rotterdam. Ook in Noord-Brabant en Limburg waren doorzoekingen. Alle tien verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Breda. Van zeven is de voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengd.

De afgelopen jaren zijn in de haven van Vlissingen grote hoeveelheden cocaïne onderschept. Vaak zaten de drugs verstopt tussen dozen met bananen of ander fruit.