Nog ‘duizenden’ Nederlandse vakantiegangers vast in buitenland

Momenteel zitten nog „duizenden” Nederlandse vakantiegangers vast in het buitenland die willen terugkeren. Dat heeft de minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken laten weten. Het is lastig in te schatten om hoeveel het precies gaat, omdat mensen die op eigen gelegenheid tickets hebben geboekt niet geregistreerd zijn.

Vorige week was sprake van ongeveer 200.000 mensen. Blok waagt zich niet aan een nieuwe inschatting.

Het ministerie probeert samen met reisorganisaties en het Verbond van Verzekeraars zo veel mogelijk gestrande Nederlanders zo snel mogelijk terug te krijgen. Er zijn ook plannen om reizigers te helpen die moeilijk op een vliegveld komen, omdat het openbaar vervoer in veel landen is ingeperkt of stilgelegd.

De mensen die pakketreizen hadden geboekt, zijn zo goed als allemaal thuis. Het gaat om nog ongeveer zevenhonderd tot duizend mensen die de komende tijd weer naar Nederland moeten komen, laat de ANVR weten. Hoe lang dit gaat duren, is onduidelijk. Het kan nog wel weken duren.