Nog drie verdachten opgepakt voor vals geld

In een onderzoek naar de productie van, handel in en distributie van valse bankbiljetten in Almere heeft de politie nog drie verdachten opgepakt. De drie zitten in voorarrest,meldde de politie woensdag.

Eind januari arresteerde de politie al zes verdachten. Zij zijn inmiddels voor de raadkamer verschenen. Die besloot dat ze nog dertig dagen langer blijven vastzitten.

De verdachten zouden onder meer valse bankbiljetten van 20 en 50 euro hebben gemaakt. Tijdens tien doorzoekingen in Almere in januari vond de politie behalve valse biljetten ook spullen voor de productie, handel en distributie van vals geld. Daarnaast nam de politie drugs in beslag.

Het onderzoek naar de zaak loopt sinds juni 2018. De Nederlandse politie werkte nauw samen met Europol, de marechaussee en De Nederlandsche Bank.