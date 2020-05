Nog drie Velpse arbeidsmigranten naar isolatieschip

Nog drie arbeidsmigranten uit een wooncomplex in het Gelderse Velp zijn overgebracht naar het isolatieschip op de Rijn bij Arnhem. Daarmee komt het totale aantal migranten dat nu in strikte isolatie op het cruiseschip verblijft op 31. De andere 25 bewoners van het complex zitten in quarantaine, aldus de Veiligheidsregio Gelderland-Midden en de Horizon Groep, het uitzendbureau waarvoor de Oost-Europeanen werken.

Vrijdag werd een 47-jarige vrouw met coronaverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoek onder haar medebewoners leverde nog 27 andere besmettingen op. Zondag werden de besmette bewoners naar een cruiseschip in de Nieuwe Haven in Arnhem gebracht. Ook de vrouw is inmiddels zover hersteld, dat zij naar het schip is gebracht. Nog niemand van de besmette patiënten mocht het schip weer verlaten.

Bewoners die wel ziekteverschijnselen hebben maar niet positief testten zijn ook elders ondergebracht. Als zij 72 uur klachtenvrij zijn, mogen ze terug naar hun wooncomplex in de Velpse Willemstraat, waar ook degenen zonder klachten in quarantaine worden gehouden. De Horizon Groep doet boodschappen voor de bewoners en heeft een huismeester aangesteld voor andere klusjes, zodat de groep migranten niet in contact komt met omwonenden.

De Oost-Europeanen werken grotendeels bij vleesverwerker Vion in Scherpenzeel. De GGD Gelderland-Midden is nog bezig met een onderzoek onder het overige personeel van Vion. Het bedrijf draait gewoon door.