Nog drie positieve testen in slachthuis Helmond

Nog eens drie mensen die werken in een varkensslachthuis in Helmond hebben positief getest op het coronavirus. Zij behoorden tot een groep van 43 mensen, onder wie NVWA-dierenartsen en hun assistenten van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), die afgelopen weekend zijn getest. De tests zijn afgenomen in de teststraat van GGD Brabant-Zuidoost in Eindhoven.

Een GGD-woordvoerder zei dat er hoogstwaarschijnlijk meer medewerkers van het slachthuis zullen worden getest op het coronavirus, maar kon nog geen aantallen noemen.

De groep van 43 mensen was getest op het coronavirus nadat eerder twee keurmeesters en een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die in het slachthuis in Helmond werkzaam zijn, positief testten op Covid-19.