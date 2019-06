Nog drie aanhoudingen om mishandeling Syriërs

De politie heeft dinsdag nog eens drie mensen aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij de mishandeling van een Syrisch gezin in de wijk Dolphia. Het gaat om drie mannen van 27, 34 en 44 jaar uit Enschede. Ze hebben zichzelf gemeld, meldt de politie woensdag.

Drie andere verdachten werden eerder op de dinsdag aangehouden, twee vrouwen van 18 en 33 jaar en een 35-jarige man uit Enschede. Die laatste twee waren ook zelf naar het politiebureau gekomen. De 18-jarige vrouw is inmiddels weer naar huis gestuurd.

Begin mei liep een burenruzie, waaraan een ruzie tussen kinderen over een bal voorafging, volledig uit de hand. Bij een woning aan de Cronjéstraat werden een Syrische vader en moeder belaagd en mishandeld.

De Syrische familie werd na de mishandeling uit veiligheidsoverwegingen elders ondergebracht. In de nacht van zondag 19 op maandag 20 mei is in de verlaten woning ingebroken.