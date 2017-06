Nog drie aanhoudingen in ontvoeringszaak

In de zaak van de ontvoering van een 37-jarige Rotterdammer in Amstelveen zijn nog drie verdachten aangehouden. De drie mannen zijn woensdag gearresteerd, maakte de officier van justitie vrijdag bekend tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Het gaat om twee 23-jarige mannen uit Leiderdorp en een 24-jarige verdachte uit Alphen aan den Rijn. De rechter-commissaris beslist vrijdag of ze langer vast blijven zitten.

Een 29-jarige verdachte uit Leiderdorp die wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering op 9 maart werd al kort erna opgepakt. Hij was niet op de zitting aanwezig. De rechtbank oordeelde dat hij langer vast blijft zitten.

Het slachtoffer was een bekende van de politie. Hij werd in Amstelveen in een auto gesleurd en in de avond teruggevonden op de Castellumweg in Leiden. De ontvoerders hadden een van zijn vingers afgeknipt en eisten losgeld. Dat is voor zover bekend niet betaald.