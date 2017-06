Nog amper reclame voor „beter vlees”

De supermarkten Jumbo, Emté en Dirk hebben de eerste vier maanden van dit jaar helemaal geen reclame gemaakt voor ‘beter vlees’. Supermarkt Plus daarentegen promootte in dezelfde periode veelvuldig vlees met twee of drie Beter Leven-sterren of biologisch vlees. Dat maakt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier op uit de folders.

Van de ruim 4000 vleesaanbiedingen in de eerste vier maanden van 2017, heeft 4 procent twee of drie sterren of het biologisch keurmerk. Ongeveer een kwart draagt één Beter Leven-ster. Het gros (69 procent) van het vlees waarvoor reclame wordt gemaakt heeft geen zichtbaar dierenwelzijnskeurmerk.

Supermarkt Plus krijgt van Wakker Dier een grote pluim, want deze super neemt in haar eentje 97 van de 184 aanbiedingen voor vlees met twee of drie sterren voor haar rekening. Albert Heijn volgt schoorvoetend met 31 aanbiedingen.

Wakker Dier raadt consumenten aan voor vlees met minimaal twee sterren te kiezen. „Dan komen de varkens en kippen buiten, wordt de krulstaart niet afgeknipt, krijgt het varken stro en loopt de kip in de wei.”