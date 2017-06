Nog altijd problemen Afsluitdijk door storm

De Verkeersinformatiedienst (VID) verwacht een zwaardere ochtendspits dan op een normale woensdag. Door de zware storm is de Afsluitdijk bij Kornwerderzand nog altijd grotendeels afgesloten. Slechts een rijstrook is open, omdat een instabiele steiger dreigt om te waaien. Dinsdag was er ook maar een rijstrook open.

Ook de N302 tussen Enkhuizen en Lelystad is dicht. Door de harde wind is de situatie op de dijk te gevaarlijk.

Door een technische storing is bovendien de spitsstrook op de A2 tussen Sint Joost en Urmond in beide richtingen dicht.