„Nog altijd geen medische zorg flatspringer”

Een van de moordverdachten die op 9 januari van het balkon viel van een flat in Breda, is nog altijd niet door een medisch specialist onderzocht. „We zijn maanden bezig om dit ventje in het ziekenhuis te krijgen. Waar slaat dit op, zo ga je niet met mensen om”, fulmineerde Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van Azzedine A in de rechtbank in Breda. „Wat een amateuristisch gedrag, dit is bij de beesten af.”

A. raakte ernstig gewond bij de val begin dit jaar. Hij zit in een rolstoel en kan zijn been niet bewegen, ook zou er een stuk bot uit zijn been steken. Volgens Kuijpers heeft het Openbaar Ministerie „tot drie keer toe” verzaakt om zijn cliënt in het ziekenhuis te krijgen. „Gisteren nog, er kwam een busje voorgereden maar zonder een noodzakelijke rolstoel met beugels mee te nemen. Hij moest zijn been maar op het dashboard leggen.”

Dat is volgens Kuijpers de reden dat A. woensdag niet aanwezig is tijdens de voorbereidende zitting in de rechtbank: „Er was weer geen rolstoel geregeld.”

A. en medeverdachte Anel B. (beiden 27 jaar) werden begin dit jaar gearresteerd nadat ze de flat van een 25-jarige Bredanaar waren ingevlucht . Daarbij zouden ze van het balkon op drie hoog zijn gesprongen of gevallen. Ze raakten zwaargewond. Na de arrestatie vond de politie het lijk van de bewoner met twee kogelgaten in het hoofd. De verdachten ontkennen bij de dood te zijn betrokken. Het 25-jarige slachtoffer was overigens zelf ook verdachte in verschillende strafzaken.

B. - woensdag wel aanwezig in de rechtbank - heeft inmiddels wel medische behandeling gehad, met hem gaat het weer beter, liet zijn advocaat weten.