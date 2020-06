Nog 92 coronapatiënten op de intensive care

Op de intensive cares liggen nog 92 patiënten met het coronavirus, vier minder dan zondag. In de komende periode kan het aantal ic-patiënten nog licht dalen, aldus het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), maar de kans is heel klein dat er in de nabije toekomst geen enkele coronapatiënt op een intensive care ligt.

„Versoepeling zal leiden tot een verspreiding”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, ook als het virus zich in de zomer minder verspreidt dan in het najaar en de winter.

De ic’s behandelen 477 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat er in totaal 569 mensen op een intensive care liggen. Dat is ongeveer 60 procent van de gebruikelijke drukte op de intensive cares.

Op de verpleegafdelingen worden 365 mensen met corona behandeld, 98 minder dan op zaterdag.

De instroom in de ziekenhuizen is al een tijdje stabiel. Elke dag worden vijf tot tien mensen opgenomen in ziekenhuizen en komen één tot drie mensen op een ic terecht. Volgens Kuipers zijn het heropenen van de basisscholen en het hervatten van de contactberoepen, vier weken geleden, niet terug te zien in de cijfers. Ook het drukke Hemelvaartweekeinde heeft geen effect gehad. Het risico is reëel dat vorige week mensen besmet zijn geraakt tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam, herhaalde Kuipers, maar dit is misschien niet terug te zien in de totale aantallen.