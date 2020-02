Nog 233 passagiers cruiseschip Westerdam wachten op vertrek

Nog 233 passagiers van het gestrande cruiseschip Westerdam wachten in Cambodja op vertrek. De rest van de opvarenden heeft de havenstad Sihanoukville al verlaten. Deze mensen zijn met verschillende chartervluchten naar Phnom Penh gebracht en vandaar doorgereisd naar huis. Dit meldde cruiserederij Holland America Lijn zondag.

Aan boord van de Westerdam, die donderdag aankwam in Cambodja nadat het schip door vijf andere landen was weggestuurd vanwege angst voor het nieuwe coronavirus, waren 91 Nederlanders. Hoeveel Nederlanders nog wachten op vertrek is niet bekendgemaakt.

In Sihanoukville mochten de opvarenden voor het eerst weer van boord. Ter plekke zijn honorair consuls voor Nederlanders die assistentie nodig hebben.

Op 10 februari werden alle 2257 passagiers en bemanningsleden gescreend op het nieuwe coronavirus. Niemand had toen een verhoogde temperatuur. Ook tijdens het ontschepen in Cambodja ondergingen de gasten een extra gezondheidsonderzoek. Een 83-jarige Amerikaanse vrouw testte later positief. Bij haar werd het virus vastgesteld nadat ze met een vlucht in Maleisië was aangekomen.