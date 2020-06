Nog 2 verdachten aangehouden na schietpartij in Roel Langerakpark

De politie heeft deze week nog twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij in het Rotterdamse Roel Langerakpark afgelopen weekend. Het gaat om twee Rotterdammers van 16 en 22.

Bij het schietincident in de nacht van zaterdag op zondag raakten een 19-jarige man uit Krimpen aan den IJssel en een 20-jarige Rotterdammer gewond. De politie hield na het vuurwapengeweld al twee verdachten van 16 en 17 jaar aan. Bij deze aanhouding waren agenten genoodzaakt hun vuurwapen te trekken en werd er door agenten meerdere keren geschoten. De 16-jarige verdachte is inmiddels weer vrijgelaten. De 17-jarige verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het Roel Langerakpark is sinds zondag in de avond en nacht gesloten. Dit heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam besloten vanwege de enorme drukte in het park en de ongeregeldheden.