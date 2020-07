Nog 15 coronapatiënten op ic, laagste aantal in maanden

Op de intensive cares liggen 15 mensen met het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds begin maart. Op 4 en 5 juli telden de ic’s 18 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Ook het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde, van 85 naar 80, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat betekent dat het totaal aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is teruggezakt tot onder de 100. Het zijn er nu 95. Eind vorige week was het aantal in een paar dagen tijd gestegen van 91 naar 118.

Op de ic’s liggen 578 mensen met andere aandoeningen, zoals ernstige hartklachten en kanker. Dat betekent dat de ic’s in totaal 593 mensen behandelen, evenveel als op woensdag. Het aantal schommelt al maanden rond de 600.