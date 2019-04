Nog 11 NPO-presentatoren verdienen boven norm

Bij de publieke omroep kregen afgelopen jaar nog elf presentatoren een hoger salaris dan een minister. Dat staat in de jaarverslagen die dinsdag zijn gepubliceerd, meldt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). In 2017 verdienden nog zeventien presentatoren boven de afgesproken norm.

Van de elf presentatoren zijn er op dit moment nog twee die fors meer verdienen dan het maximum dat in 2017 is afgesproken volgens de zogenoemde Wet Normering Topinkomens (WNT). Zij vielen onder een uitzonderingsregel voor „uitzonderlijke talenten” die omroepen eerder boven de norm met verenigingsgeld mochten betalen. In 2017 waren dit er nog vijf . Deze regel is inmiddels ook afgeschaft, maar de contracten zijn nog niet afgelopen.

De WNT-norm (of balkenendenorm) was vorig jaar 189.000 euro. Als de betreffende presentatoren hun contract verlengen, wordt hun salaris volgens de NPO aangepast aan de huidige afspraken.

De NPO maakt niet bekend om welke presentatoren het gaat, maar onlangs werd wel duidelijk dat Matthijs van Nieuwkerk hierbij zit toen ophef ontstond over zijn salaris nu hij binnenkort ook College Tour gaat presenteren.