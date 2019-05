Nog één keer Holleeder in de bunker

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder (60) is begin april afgesloten, maar donderdag vindt er toch nog een zitting plaats in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. De rechtbank moet het voortduren van het voorarrest van Holleeder tussentijds toetsen, omdat er tussen het einde van de behandeling van de zaak en de uitspraak (gepland op 4 juli) meer dan de wettelijke termijn van drie maanden zit.

Het Openbaar Ministerie en de advocaten van Holleeder mogen zich op deze allerlaatste sessie ook nog uitspreken over het arrest van de Hoge Raad, uitgesproken op 23 april, in het liquidatieproces Passage. Daarin stond Holleeder niet terecht, maar zijn zaak heeft er wel een grote overlap mee. Holleeder wordt onder meer verdacht van betrokkenheid als opdrachtgever van twee moorden die in Passage ook op de aanklacht stonden.

Verklaringen van de kroongetuigen Fred R. en Peter la S. vormden een centraal onderdeel van het bewijs in Passage. De Hoge Raad keurde de inzet van de kroongetuigen op alle fronten goed en handhaafde de veroordelingen van de verdachten. Vier van hen kregen levenslang. R. en La S. hebben ook verklaringen tegen Holleeder afgelegd. Het gebruik daarvan voor het bewijs is met de uitspraak van de Hoge Raad geen probleem meer voor het Openbaar Ministerie (OM). Holleeders advocaten hebben betoogd dat de twee kroongetuigen onbetrouwbaar zijn.

Het OM heeft tegen Holleeder levenslang geëist. Volgens het OM heeft Holleeder opdracht gegeven voor vijf liquidaties.