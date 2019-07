Noffel krijgt levenslang voor moord op Iraniër

De Amsterdams-Marokkaanse crimineel Naoufal F., bekend als Noffel, is donderdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

De Amsterdamse rechtbank acht bewezen dat hij betrokken was bij het aansturen van de moord op Iraniër Ali Motamed, eind 2015 in Almere.

Motamed (56) werd in de vroege ochtend van 15 december 2015 voor zijn huis in Almere met één schot door het hoofd vermoord. Uitvoerders Anouar B. (29) en Moreo M. (36) kregen in april 20 en 25 jaar cel opgelegd. De rechtbank sprak van een koelbloedige en gewetenloze moord in een woonwijk. Motamed was in Iran ter dood veroordeeld wegens betrokkenheid bij een bomaanslag in 1981 op het kantoor van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran. Daarbij vielen 73 doden.

Net als justitie vindt ook de rechtbank bewezen dat Noffel medepleger was van de liquidatie op de Iraniër. Noffel besliste mee en stuurde aan, blijkt volgens de rechtbank uit berichten tussen F. en handlanger B. die waren verstuurd voorafgaand aan de moord.

Noffels advocaat Jan Huibers, die in hoger beroep gaat, vindt dat de rechtbank ten onrechte uitgaat van een bepaalde samenwerking. De bijnamen voor F. die in gekraakte berichten zijn genoemd, slaan volgens Huibers op iemand anders.

Alle verdachten ontkenden en deden er vooral het zwijgen toe. Het is niet duidelijk geworden waarom het slachtoffer dood moest. De Iraniër had geen banden met het criminele circuit. Het vermoeden van een politiek motief is nooit bevestigd. Wel heeft de inlichtingendienst AIVD sterke aanwijzingen dat Iran de hand had in de liquidatie.

F. zat al vast. Hij kreeg in 2018 achttien jaar cel opgelegd voor het orkestreren van een mislukte liquidatie op de Amsterdamse beroepscrimineel Peter R., in 2015 in Diemen. Die overleefde een kogelregen. Noffel wordt ook in verband gebracht met cocaïnesmokkel, waarbij onder meer Urker vissers betrokken waren.

Noffel staat al „heel lang te boek als extreem gewelddadig en gewetenloos”, schrijft misdaadjournalist Paul Vugts in zijn boek ”Afrekeningen”. F. is zeker twaalf keer veroordeeld voor geweldsdelicten. Gedragskundigen omschrijven hem als „asociaal, zwakbegaafd, narcistisch en snel gekrenkt.”